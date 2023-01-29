Инфекционист назвал опасные осложнения, которые вызывает грипп

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Грипп может вызывать серьезные осложнения – боли в суставах, поражения сердца и энцефалит. Об этом Москве 24 рассказал заведующий вторым инфекционный отделением ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов.

Во время распространения свиного гриппа, важно не забывать про вакцинацию, отметил врач.





Георгий Сапронов заведующий вторым инфекционным отделением ЦКБ управления делами президента РФ Многие наши граждане достаточно легкомысленно относятся к этой прививке и не делают ее. Это неправильно, потому что сейчас COVID-19 потихоньку отступил, но к нам пришел хорошо известный свиной грипп, который встречался в 2009 году. Его особенность в том, что он вызывает целый ряд осложнений. Это в первую очередь суставной синдром.

При этом боль может возникать даже после того, как пациент переболел.

"Вирус гриппа активирует определенные механизмы в организме человека, и возникают аутоиммунные поражения. То есть возникает аутоагрессия на сустав", – объяснил Сапронов.

Кроме того, грипп может вызывать серьезные осложнения на сердце.

"Действительно, он напрямую поражает сердечную мышцу. Другой вопрос, что не всегда это люди замечают, потому что симптомы немножко размыты. Возникает одышка при отсутствии пневмонии, при слабой физической нагрузке, появляется выраженная слабость", – рассказал инфекционист в интервью программе "Доктор 24".

Особенно поражения сердца характерны для людей старшей возрастной группы.

"И для них это опасно тем, что изменения, которые возникают при гриппе, могут на долгое время остаться и тем самым осложнить жизнь пациентов", – отметил врач.





Георгий Сапронов заведующий вторым инфекционным отделением ЦКБ управления делами президента РФ В редких случаях вирус гриппа способен вызывать энцефалит – воспаления вещества головного мозга. Выделить связанные с ним симптомы простому пациенту достаточно сложно, и нужно всегда обращаться к врачу.

Еще одна причина проконсультироваться со специалистом – он сможет точно отличить грипп от других респираторных инфекций. При этом лучше всего вызвать врача на дом и соблюдать самоизоляцию даже при небольшой температуре. По словам Сапронова, многие люди пренебрегают этим правилом.

"Во-первых так они заражают окружающих. Во-вторых, физической нагрузкой они дают нагрузку на сердце, на легкие, на суставы, что повышает риск осложнений", – заключил инфекционист.

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