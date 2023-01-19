08:51Общество
Диетолог рассказала о правильном питании при ОРВИ и гриппе
Фото: depositphotos/AndreySt
Врач-диетолог Елена Соломатина напомнила о важности правильного питания при ОРВИ и гриппе. Эксперт рассказала, на какие продукты следует обратить внимание, когда организм ослаблен. Об этом сообщает News.ru.
Как отметила специалист, питание должно быть полноценным и сопровождаться обильным питьем. Соломатина рекомендовала при простуде включить в рацион продукты, в которых есть витамин А, например, молочные изделия, сливочное масло и желток яйца.
"Витамин D и цинк необходимы для нормальной деятельности иммунной и нервной системы. Много цинка содержится в морепродуктах: креветки, кто может себе позволить можно купить устрицы", – добавила она.
Говяжья печень также богата цинком. А тем, кто не ест мясо, следует купить тыквенные семечки, посоветовала врач. Не менее важен и витамин C, которого много в черной смородине, облепихе и болгарском перце.
Нельзя забывать про клетчатку, которая тоже сможет поддержать организм при простуде. Ее много в следующих продуктах:
- овощах;
- фруктах;
- цельнозерновом хлебе;
- цельнозерновых крупах.
Соломатина призвала при ослаблении иммунитета есть больше ягод: голубику, бруснику, клюкву и чернику. При этом замороженные ягоды будут лучше усваиваться.
"Они оказывают противовоспалительное действие, так же как куркума, специи, лук и чеснок", – отметила она.
Эксперт также рассказала о полезных свойствах отвара из шелухи красного лука. Оказалось, что он положительно влияет на бронхолегочную систему.
Врач сделала акцент на том, что нельзя пить горячие отвары. Питье должно быть теплым. Питание в целом не должно быть тяжелым, лучше всего есть дробно, резюмировала она.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил о вреде консервированных огурцов и помидоров. По словам эксперта, проблема заключается в том, что в них содержится большое количество соли. Чрезмерное ее потребление ускоряет процесс старения, а также приводит к появлению возрастных болезней.
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