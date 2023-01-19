Диетолог рассказала о правильном питании при ОРВИ и гриппе

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Врач-диетолог Елена Соломатина напомнила о важности правильного питания при ОРВИ и гриппе. Эксперт рассказала, на какие продукты следует обратить внимание, когда организм ослаблен. Об этом сообщает News.ru.

Как отметила специалист, питание должно быть полноценным и сопровождаться обильным питьем. Соломатина рекомендовала при простуде включить в рацион продукты, в которых есть витамин А, например, молочные изделия, сливочное масло и желток яйца.

"Витамин D и цинк необходимы для нормальной деятельности иммунной и нервной системы. Много цинка содержится в морепродуктах: креветки, кто может себе позволить можно купить устрицы", – добавила она.

Говяжья печень также богата цинком. А тем, кто не ест мясо, следует купить тыквенные семечки, посоветовала врач. Не менее важен и витамин C, которого много в черной смородине, облепихе и болгарском перце.

Нельзя забывать про клетчатку, которая тоже сможет поддержать организм при простуде. Ее много в следующих продуктах:

овощах;

фруктах;

цельнозерновом хлебе;

цельнозерновых крупах.

Соломатина призвала при ослаблении иммунитета есть больше ягод: голубику, бруснику, клюкву и чернику. При этом замороженные ягоды будут лучше усваиваться.

"Они оказывают противовоспалительное действие, так же как куркума, специи, лук и чеснок", – отметила она.

Эксперт также рассказала о полезных свойствах отвара из шелухи красного лука. Оказалось, что он положительно влияет на бронхолегочную систему.

Врач сделала акцент на том, что нельзя пить горячие отвары. Питье должно быть теплым. Питание в целом не должно быть тяжелым, лучше всего есть дробно, резюмировала она.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил о вреде консервированных огурцов и помидоров. По словам эксперта, проблема заключается в том, что в них содержится большое количество соли. Чрезмерное ее потребление ускоряет процесс старения, а также приводит к появлению возрастных болезней.

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