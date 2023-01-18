Врач раскрыла секрет, как избежать срывов на диете

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Избежать срывов при похудении поможет разнообразие в питании. Об этом Москве 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

"Если человек начитался какой-то диеты, а там надо пять дней сидеть на одной куриной грудке, гречке и брокколи, это же застрелиться можно. Я, например, два раза не могу есть одну и ту же еду. Мне это неинтересно. Разнообразие – залог отсутствия срывов", – подчеркнула эксперт.

В рационе тех, кто желает расстаться с лишним весом, обязательно должны присутствовать клетчатка, сложные углеводы, жиры и белок. Последний, по словам эксперта, хорошо ускоряет метаболизм, что способствует похудению.

"Нужно посмотреть на свой рацион, и если отсутствует белок, его надо добавить. Потому что многие завтракают кашей и бутербродом. Здесь слишком много сложных углеводов и нет белка", – объясняет Дианова.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог Самый идеальный белок с точки зрения усвоения и качества – это не мясо, а яичный белок. Он входит во множество диет, и многие бодибилдеры это используют. Кстати, омлеты лучше усваиваются, чем отварное яйцо.

"Рыба универсальна, как и яйца. Ее можно есть в любое время дня. Говядина, курица, всякие кусковые варианты этого мяса больше подходят для обеда. На вечер говядина тяжеловата. Курица куском тоже не так идеальна, я считаю. Только если в виде котлетной массы, тогда и вечером можно", – указала диетолог.

Помимо того, стоит обратить внимание на хумус, тофу и орехи, в которых тоже содержится много белка.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог Нельзя похудеть без сложных углеводов, потому что на самом деле белки лучше усваиваются в их присутствии. Это гречка, киноа, овсянка, полба, пшено, перловка и не белый рис.

Для снижения веса также важна клетчатка. Она заполняет желудок, дает чувство сытости и помогает в работе пищеварительного тракта. "Овощи и фрукты должны составлять половину основного приема пищи", – подчеркнула специалист.

Кроме того, во время диеты не стоит полностью исключать из рациона жиры. "Без жиров тоже неправильно худеть. Потому что, когда человек худеет, он высыхает. Это особенно касается женщин. То есть нельзя категорически урезать жирную составляющую", – предупреждает Дианова.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог Жиры, наоборот, должны присутствовать, но быть ориентированы не на жарку, а, допустим, идти в качестве заправки, например растительными маслами салатов, добавления авокадо. При этом майонез и жирные молочные продукты лучше убрать.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила псевдодиетические продукты, от которых можно поправиться. В список вошли фитнес-батончики, поскольку в них зачастую присутствует завуалированный сахар, и готовые завтраки по той же причине. Помимо того, из рациона стоит исключить пакетированные соки, а также товары из отделов здорового питания вроде пастилы и конфет на фруктозе.



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