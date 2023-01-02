Врач рассказала, от каких псевдодиетических продуктов можно поправиться

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Батончики для похудения, обезжиренные продукты, соки и готовые завтраки могут привести к набору веса. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"В основном это злаковые фитнес-батончики. Если мы посмотрим, то там на первом месте очень часто стоит патока или глюкозный сироп. По-разному завуалированный сахар. Как его не назови, он все равно остается сахаром. Поэтому вся польза сразу нивелируется этими сахарами, то есть мы будем поправляться", – объясняет специалист.

Кроме того, диетолог советует не увлекаться готовыми завтраками во время диеты. В них могут присутствовать красители и ароматизаторы, которые также содержат сахар и будут способствовать набору веса.





Елена Соломатина врач-диетолог Вреден лайт-майонез и молочные лайт-продукты. Если убирается жир, тогда надо добавлять сладкое и производные, иначе это все будет невкусно и покупать продукт никто не будет. Поэтому в обезжиренные творожки, йогурты все равно кладется сахар.

Вредными для фигуры также считаются свежевыжатые и пакетированные соки. В них содержится много сахара и отсутствует клетчатка, поэтому для похудения такие напитки не лучший вариант, подчеркнула Соломатина.

"Также опасны продукты, которые обычно стоят на полках полезного питания, скажем, для диабетиков. Это может быть пастила, конфеты на фруктозе. Фруктоза усваивается еще быстрее, чем сахар. Она идет прямиком в кровь и очень быстро вызывает ожирение печени", – заключила эксперт.

Ранее россиянам перечислили продукты, от которых нельзя поправиться. По словам врача-диетолога, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марины Макиши, в основном речь идет про зелень и овощи, поскольку они практически целиком состоят из воды и содержат минимальное количество калорий. Например, это огурцы, болгарский перец, сельдерей и петрушка.



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