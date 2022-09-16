Диетологи назвали 6 способов ускорить похудение

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Для ускорения процесса похудения следует включать в рацион больше зелени и сочетать углеводы с белками, сообщает издание Eat This, Not That!.
По словам диетолога Лизы Московиц, зелень способствует сжиганию жира в брюшной области. Эксперт посоветовала есть шпинат, рукколу и капусту кале. Она уточнила, что данные продукты имеют мало калорий и содержат витамин К, магний, фолиевую кислоту, кальций, витамин С и нерастворимую клетчатку.
В свою очередь, специалист по питанию Лорен Манакер порекомендовала каждый день выпивать кофе или зеленый чай. По ее словам, в этих напитках содержится кофеин, который ускоряет метаболизм и придает бодрости.
Эксперт Эми Гудсон же посоветовала сочетать белок с углеводами, и не употреблять вторые отдельно. Она объяснила, что белок не дает углеводам сразу превращаться в глюкозу и, следовательно, поддерживает нормальный уровень сахара.
Специалисты дали рекомендацию также выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи для исключения переедания, включать в рацион больше овощей и один раз в неделю не употреблять мясо.
Ранее фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Яна Логвина объяснила, как избавиться от жировых складок на спине и животе без строгих диет. Специалист посоветовала избегать таких радикальных мер, как "голодные" диеты, и уделять больше внимания организации питания.
Она посоветовала сформировать баланс белков, жиров и углеводов в рационе в соотношении 30/30/40 соответственно.
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