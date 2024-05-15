Депутат Куринный: в ГД подготовили проект о запрещенных для водителей препаратов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

На сегодняшний день в России нет официального перечня лекарств, которые запрещено употреблять водителям, в связи с чем в Госдуме подготовили законопроект, предполагающий юридическое закрепление перечня таких препаратов. Об этом Москве 24 рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По его словам, нередко из-за отсутствия закона нарушителям удается уйти от ответственности. В качестве примера депутат привел решение Конституционного суда, по которому человек смог избежать лишения прав, хотя был в опьянении от лекарств.

"Основанием было то, что сегодня нет официального списка таких препаратов, этот вопрос не урегулирован", – сказал Куринный.

Депутат добавил, что законопроект в скором времени внесут на рассмотрение. В случае его принятия Минздрав сможет принять исчерпывающий перечень лекарств, выявление которых в крови будет приводить к потере прав из-за признаков опьянения. Речь идет о тех препаратах, которые потенциально способны снизить внимание на дороге, уточнил Куринный.

Накануне Минздрав РФ опубликовал список безрецептурных лекарств, после употребления которых нельзя садиться за руль. Однако позже в ведомстве уточнили, что представленный список препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение.

Так, в список попали "Супрастин", "Терафлю", "Антигриппин", "Каритин", "Триалгин", "Спазмалгон", "Кетанов", "Солпадеин", "Максиколд", "Корвалол", "Фервекс", "Звездочка".

