Геронтолог Конев: людям старше 75 лет стоит отказаться от вождения авто

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Людям, возраст которых превысил 75 лет, категорически нельзя продолжать водить автомобиль. Об этом "Общественной службе новостей" рассказал ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев.

"Я считаю, что предельный возраст, в котором человеку дозволено садиться за руль, не должен превышать 75 лет. Именно в это время у пожилого человека начинается старость и все биологические процессы в его организме замедляются, включая реакцию на происходящие вокруг события", – поделился эксперт, призвав отказаться от продления водительских прав людям, достигшим этого возраста.

Он также указал на существование квалификации возрастов, признанной во всем мире. В соответствии с ней, пожилыми признаются люди, чей возраст находится в диапазоне от 60 до 74 лет, старыми – с 75 до 89. При этом те, кому более 90 лет, являются долгожителями.

Ранее в МВД РФ предложили утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром транспорта. Инициатива предполагает оснащение автомобиля тахографом регистрации режима труда и отдыха водителя. Кроме того, при формировании диагностической карты могут начать вносить данные о марке, модели и серийном номере аппарата, который установлен в транспорте в момент проведения техосмотра.