Минздрав РФ опубликовал перечень лекарств, после которых нельзя садиться за руль

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Минздрав России опубликовал список безрецептурных лекарств, после употребления которых нельзя садиться за руль. Соответствующий документ опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Так, в первой части перечня (безрецептурные средства, содержащие седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт) содержится около 171 международных непатентованных лекарств, включая гомеопатические капли. Во второй части (ухудшающие внимание) значится примерно 39 препаратов, а в третьем (следует принимать с осторожностью) – 71.

В списке присутствуют самые разные лекарства: "Супрастин", "Терафлю", "Антигриппин", "Каритин", "Триалгин", "Спазмалгон", "Кетанов", "Солпадеин", "Максиколд", "Корвалол", "Фервекс", "Звездочка".

В ведомстве водителей предупредили, что при обнаружении в крови соответствующих препаратов автомобилистов могут лишить водительских прав. Кроме того, им могут выписать штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что с прилавков российских аптек порядка 50 регионов страны пропал препарат "Эндоксан", используемый при лечении онкологических заболеваний. В издании уточнили, что в 19 российских регионах "Эндоксан" продается в небольшом количестве в виде порошка. Лекарство же в форме таблеток выпускается американской фармкомпанией Baxter под торговым названием "Эндоксанблеток".

