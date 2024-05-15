Президент Словакии пожелала сил премьеру Фицо после покушения

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Словацкий президент Зузана Чапутова осудила попытку убийства премьер-министра государства Роберта Фицо и пожелала ему сил. Об этом сообщает портал Aktuality со ссылкой на заявление администрации президента страны.

"Я в шоке. Желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от нападения", – сказала лидер Словакии.

Также свои слова поддержки высказали и другие европейские чиновники. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X категорически осудила нападение и подчеркнула, что подобные акты насилия подрывают демократию. В свою очередь, глава правительства Великобритании Риши Сунак в соцсети X заявил, что шокирован ужасной новостью. Он написал, что "наши мысли сейчас с премьером Фицо и его родными".

Помимо этого, покушение на Фицо осудил австрийский канцлер Карл Нехаммер, который также пожелал ему скорейшего выздоровления. В своей публикации в соцсети X он напомнил, что еще несколько дней назад обсуждал с премьером Словакии вопросы безопасности. Австрийский политик призвал решительно бороться с насилием и ненавистью.

Нападение на словацкого политика произошло 15 мая в городе Гандлова, когда Фицо вышел к людям после выездного заседания правительства. В этот момент прозвучало несколько выстрелов, после которых премьер упал на землю.

Местные СМИ указали, что Фицо направили на вертолете в столичную больницу. При этом жизнь политика находится вне опасности. Однако его коллеги по партии уточнили, что угроза жизни еще сохраняется.



В свою очередь, полицейские задержали возможного нападавшего. По информации словацких журналистов, подозреваемым является 71-летний мужчина.

