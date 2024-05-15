JOJ: в премьера Словакии Фицо стрелял 71-летний мужчина

Фото: spravy.pravda.sk

В премьера Словакии Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина. Об этом сообщает телеканал JOJ.

Покушение на политика произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. По некоторым данным, Фицо вышел к людям, после чего прозвучало несколько выстрелов, затем премьер упал на землю.

Сейчас, согласно информации местных СМИ, его жизнь находится вне опасности. Однако представители партии Фицо утверждают, что угроза жизни пока сохраняется.

Нападавшего уже задержала полиция. МВД республики позднее подтвердило, что политика пытались убить.

