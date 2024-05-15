Pravda: в Словакии ранили премьер-министра

Фото: spravy.pravda.sk

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили при стрельбе после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Об этом сообщило местное издание Pravda.

"Фицо вышел к людям, после чего прозвучало несколько выстрелов. Фицо упал на землю", – сказано в сообщении.

При этом, по информации издания, нападавшего уже задержала полиция. Премьер-министра с огнестрельным ранением в брюшную полость доставят в больницу в Братиславе на вертолете, уточнили в материале.

По данным ряда СМИ, премьер получил три ранения в результате стрельбы. Предположительно, они пришлись на конечность, грудь и живот.

Информацию о нападении на Фицо подтвердил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Любоша Блаху информационному агентству TASR.

Ранее западные СМИ стали писать, что возвращение Роберта Фицо на должность премьер-министра сделало Словакию одной из самых пророссийских стран в Европе. По информации издания, Фицо якобы публично упрекает своих европейских коллег в том, что они не желают идти к мирному урегулированию украинского конфликта. Это приводит к негативной реакции некоторых стран, в том числе в Чехии и во Франции.

До этого Роберт Фицо обвинил Чехию в заинтересованности в конфликте на Украине. Так он прокомментировал решение Чехии отказаться от заседаний со словацким кабмином на неопределенное время. В Праге объяснили, что поводом послужил разный взгляд на украинский конфликт.

