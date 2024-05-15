Депутат Милонов назвал клеветой обвинения в раздаче почти просроченных продуктов

Фото: Агентство "Москва"

История о том, что в Санкт-Петербурге от имени депутата ГД Виталия Милонова раздавались соусы с истекающим сроком годности, является клеветой, заявил сам парламентарий в беседе с "Газетой.ру".

В издании напомнили, что 8 мая помощник Милонова Михаил Ветров выдавал помощь нуждающимся жителям Пушкинского района Санкт-Петербурга. Однако петербургские активисты заявили, что в продуктовых наборах находились соусы со вкусом васаби, чей срок годности якобы заканчивался 13 мая.

"Раздавали прекрасные свежие куличи. Дополнительно, десятым номером, были соусы. Не истекшие. То есть у которых действительно относительно скоро истекает срок годности. Эти соусы вы можете купить в магазине, они не просроченные, нормальные", – объяснил депутат.

По словам Милонова, продукты с относительно скоро заканчивающимся сроком годности иногда попадаются в магазинах. При этом он сам, указал депутат, покупает подобные вещи.

"Где нарушение закона?" – вопросил он.

Парламентарий заметил, что эту историю якобы начал "разгонять" активист, выступающий против строительства церкви в честь участников СВО. Милонов уверен, что мужчина, которого он сам назвал помощником иноагента, пытается ввести людей в заблуждение.

"Я сейчас напишу заявление за клевету и ложь, уверен, что мы его привлечем к ответственности. Это совершенно мелочная разборка", – указал он.

Депутат подчеркнул, что считает правильным выдачу людям продуктов с истекающим сроком годности вместо того, чтобы их выкидывать. Также он заметил, что, кому это не нравится, тот может не брать продуктовые наборы.

"Нуждающиеся люди берут, все довольны. Какая-то одна тетка написала из тысячи, что она простояла час в очереди. Ну так правильно – людей много пришло", – заключил политик.

Ранее Милонов выступил против запрета квадробики и движения фурри. Представители первого передвигается на четвереньках, имитируя животных, а второго – переодеваются в костюмы зверей. По словам парламентария, такая тенденция скоро пройдет и через полгода об этом уже никто не вспомнит.

