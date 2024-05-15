В Анкаре задержали чиновников в рамках расследования антиправительственного заговора

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Генпрокуратура Анкары санкционировала задержание четырех чиновников, которые работали в управлении безопасности столицы Турции. Они проходят по делу о заговоре против властей страны, пишет ТАСС.

Основанием для этого послужили данные, полученные от одного из фигурантов расследования деятельности организации "Айхан Бора Каплан", которую правоохранительные органы страны подозревают в антиправительственном заговоре.

Сотрудники генпрокуратуры рассказали, что "в контексте показаний тайного свидетеля С. С. был выдан приказ на задержание четырех госчиновников, работавших в отделе по борьбе с оргпреступностью управления безопасности Анкары". Уточняется, что правоохранители исполнили это указание.

Тайным свидетелем генпрокуратуры является Сердар Сертчелик. Он заявлял, что на него якобы было оказано давление со стороны высокопоставленных сотрудников управления безопасности. Они принуждали его назвать в своих показаниях имена некоторых крупных чиновников. В их числе фигурировали бывшие и нынешние члены кабинета министров, а также их близкие. Это якобы было необходимо им для построения заговора против властей Турции.

При этом уточняется, что сам Сертчелик в тот момент отбывал условный срок и носил электронный браслет. Однако это обстоятельство не помешало ему покинуть территорию страны. После побега он опубликовал на своих страницах в социальных сетях аудиозаписи о произошедшем.

Затем этих четырех сотрудников управления безопасности Анкары временно отстранили от службы. В их отношении было начато административное расследование.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках своего выступления в парламенте после распространения информации о возможной попытке государственного переворота заявил, что властям страны известно, кто занимался подготовкой заговора. По данным турецкого лидера, деятельность предполагаемых заговорщиков имеет отношение к запрещенной в стране организации FETÖ.