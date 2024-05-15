Эрдоган: Турция знает предполагаемых заговорщиков госпереворота

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте после сообщений о возможной попытке государственного переворота, заявил, что власти знают, кто готовил заговор. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Эрдогана, власти знают цели тех, кто хочет "разделить людей". Он подчеркнул, что Турция не попадет в ловушку. Стране подходят "достоинство и терпимость" вне зависимости от того, что делают другие, подчеркнул президент.

Эрдоган считает, что деятельность предполагаемых заговорщиков связана с запрещенной в Турции организацией FETÖ. Он уточнил, что люди, которые хотят отдать долг FETÖ, не бездействуют.

До этого СМИ сообщали, что в Турции сократили полицейских из управления безопасности Анкары. Сотрудников полиции обвинили в связях с преступной организацией. Главная прокуратура начала расследование возможного заговора против властей страны.

Президент Турции уже провел экстренное заседание с главами Минюста и разведки после соответствующего предупреждения. О возможной попытке заговора сообщил лидер партии турецких националистов Девлета Бахчели.

Позднее министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о намерении выявить структуры, которые работают против властей и народа государства. МВД сделает все, чтобы эти структуры предстали перед судом, заключил он.

