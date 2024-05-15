Глава МВД Турции Ерликая сказал, что власти выявят работающие против них структуры

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Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о намерении выявить работающие против властей и народа страны структуры. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"Мы сравняем с землей игры и ловушки тех, кто при поддержке террористических группировок и их филиалов, <...> пытается при поддержке соцсетей устроить ловушку против президента, правительства и наших политиков", – написал министр.

По его словам, если в каком-либо органе государства найдут такую структуру, то МВД дойдет до "самого конца", определив ее и сделав так, чтобы она предстала перед судом. Однако в своей публикации Ерликая прямо не упомянул возможный переворот в стране.

По данным СМИ, ранее в стране уволили полицейских из Управления безопасности Анкары, которых обвинили в связях с преступной организацией. Главная прокуратура начала расследование возможного заговора против властей государства.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже провел экстренное заседание с главами Минюста и разведки после соответствующего предупреждения, которое поступило от лидера партии турецких националистов Девлета Бахчели.

Ранее, в июле 2016 года в Турции уже произошла попытка путча. Тогда погибли почти более 240 человек и более 2,7 тысячи получили ранения, а примерно 50 тысяч человек были арестованы.

