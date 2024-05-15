Путин заявил, что смена кадров силового блока не должна быть формальной

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Кадровые перестановки силового блока не должны быть формальными, они призваны обеспечивать успех в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

"Я очень рассчитываю на то, что все, что произведено, все эти кадровые перемещения не должны быть формальными. Мы должны, еще раз повторю, максимально использовать весь наш административный ресурс для обеспечения главной задачи – успешной работы наших боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции", – подчеркнул российский лидер.

Накануне Путин соответствующим указом назначил Андрея Белоусова новым министром обороны РФ.

До этого Белоусов заявил, что приложит все силы и, если потребуется, жизнь для решения поставленных перед Минобороны РФ задач. Он также отнес к своим первоочередным задачам на посту министра комплектование и обеспечение вооружением Вооруженных сил России.