Белоусов сказал, что готов отдать все силы и жизнь для выполнения задач МО РФ

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов сказал, что приложит все силы и, если потребуется, жизнь для решения поставленных перед Минобороны РФ задач. Об этом пишет ТАСС.

"Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением", – заявил он на пленарном заседании Совфеда.

Белоусов подчеркнул, что всегда руководствовался главным принципом, который он назвал железобетонным, – "ошибаться можно, врать нельзя".

Ранее кандидат на пост министра обороны РФ отнес к своим первоочередным задачам на этом посту комплектование и обеспечение вооружением Вооруженных сил России.

При этом он отдельно отметил, что речи о мобилизации не идет. По его данным, противник в ходе спецоперации быстро учится, поэтому РФ нужно работать на упреждение, в частности – в сфере новых технологий.

