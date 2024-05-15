Мишустин назвал приоритетом нового кабмина реализацию положений послания Путина

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Положения послания президента РФ Федеральному собранию должны быть приоритетными в работе кабмина, заявил российский премьер Михаил Мишустин на первом заседании правительства в новом составе.

"Прошу вас самым внимательным образом отнестись к достижению обновленных целей развития нашей страны до 2030 года и на перспективу до 2036-го", – цитирует его ТАСС.

Премьер поблагодарил Совфед и Госдуму за утверждение нового состава кабинета министров, а также поздравил членов правительства с назначением. Мишустин указал, что это несет за собой серьезную ответственность.

"Нам предстоит оправдать доверие главы государства и, конечно, граждан России, работать четко, эффективно", – добавил он.

Премьер РФ подчеркнул, что кабмин учтет все прозвучавшие в ГД предложения новым министрам, однако членам правительства нужно будет действовать в "едином строю" и без пауз.



Владимир Путин подписал указ о назначении на должности министров и вице-премьеров РФ 14 мая. В ходе первой встречи с новым составом кабинета министров лидер России сказал, что правительству необходимо работать "в едином строю" с парламентом и регионами.

