Избранный президент Словакии прервал поездку за рубеж из-за покушения на премьера

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Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини, который вступит в свою должность 15 июня 2024 года, прервал свою зарубежную поездку из-за покушения на премьера страны Роберта Фицо. Об этом пишет агентство TASR, ссылаясь на пресс-секретаря Пеллегрини Патрицию Медведь-Мацекову.

Уточняется, что он уже возвращается обратно на родину.

"Я в ужасе от того, к чему может привести ненависть к иным политическим взглядам. Нам необязательно во всем соглашаться, но есть много способов выразить наше несогласие демократическим и законным путем", – указал политик на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Ранее нынешний словацкий президент Зузана Чапутова осудила покушение на Фицо и пожелала ему сил.

Нападение на политика произошло 15 мая в городе Гандлова. Словацкий премьер вышел к людям после завершения выездного заседания правительства, где и прозвучало несколько выстрелов, после которых Фицо упал на землю.

По данным ряда СМИ, премьер получил ранения в брюшную полость и грудь. По другой информации, у Фицо травма живота, рук и ног. Его направили в больницу в Братиславе.

Полицейские уже задержали возможного нападавшего. Им, по сведениям местных журналистов, оказался 71-летний мужчина.

