Фитнес-тренер назвала способы избавиться от складок на животе без диет

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Фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Яна Логвина объяснила, как избавиться от жировых складок на спине и животе без строгих диет. Об этом сообщает "Лента.ру".
Специалист посоветовала избегать таких радикальных мер, как "голодные" диеты, и уделять больше внимания организации питания.
"Если вы хотите избавиться от жировых складок и больше их никогда не увидеть – следите за качеством энергетических веществ, которые получаете из еды", – отметила Логвина.
Она посоветовала сформировать баланс белков, жиров и углеводов в рационе в соотношении 30/30/40 соответственно. На пользу также пойдет умеренный дефицит калорий при минимизации простых углеводов.
Фитнес-тренер развеяла популярный миф о жиросжигании и заявила, что работать необходимо над всем телом комплексно. Для этого уместными будут функционально-силовые тренировки на все группы мышц, с помощью которых развивается выносливость, укрепляются мышцы и связки, а также ускоряется сжигание жира.
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева ранее объяснила, что употребление рафинированной еды, насыщенной жирами, в сочетании с сахаром или солью может привести к ожирению в области талии, причем вне зависимости от пола.
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