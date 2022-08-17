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Общество

17:46

Фитнес-тренер назвала способы избавиться от складок на животе без диет

общество

Фото: depositphotos/.shock

Фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Яна Логвина объяснила, как избавиться от жировых складок на спине и животе без строгих диет. Об этом сообщает "Лента.ру".

Специалист посоветовала избегать таких радикальных мер, как "голодные" диеты, и уделять больше внимания организации питания.

"Если вы хотите избавиться от жировых складок и больше их никогда не увидеть – следите за качеством энергетических веществ, которые получаете из еды", – отметила Логвина.

Она посоветовала сформировать баланс белков, жиров и углеводов в рационе в соотношении 30/30/40 соответственно. На пользу также пойдет умеренный дефицит калорий при минимизации простых углеводов.

Фитнес-тренер развеяла популярный миф о жиросжигании и заявила, что работать необходимо над всем телом комплексно. Для этого уместными будут функционально-силовые тренировки на все группы мышц, с помощью которых развивается выносливость, укрепляются мышцы и связки, а также ускоряется сжигание жира.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева ранее объяснила, что употребление рафинированной еды, насыщенной жирами, в сочетании с сахаром или солью может привести к ожирению в области талии, причем вне зависимости от пола.

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