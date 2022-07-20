Эксперт рассказала, как похудеть без стресса

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Специалист по коррекции веса и пищевому поведению, психолог-нутрициолог Московского института психоанализа Ольга Матвеева в разговоре с Pravda.Ru назвала несколько правил, соблюдая которые можно избавиться от лишних объемов, особенно в области живота.
По словам эксперта, бесконечные попытки похудеть часто приводят к депрессии и еще большему набору массы тела. Решение она видит в том числе в исключении перекусов и увеличении количества потребляемого белка.
Кроме того, Матвеева уточнила вторичность тренировок при похудении. Основной упор необходимо делать на качество питания.
Так, включив в рацион овощи и зелень, заменив простые углеводы на сложные, а животные жиры на растительные, можно увидеть первые результаты. Также Матвеева отметила важность режима питания, есть необходимо в одно и то же время.
Кроме того, не стоит забывать о подсчете калорий. Следить за количеством потребляемой энергии необходимо, если сбросить нужно более 10 килограмм. При желании получить меньший результат можно обойтись без подсчета.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе имбиря при похудении. Для достижения цели необходимо употреблять от 10 до 20 корня имбиря в день. Однако имбирь нельзя есть людям с болезнями желудка, так как он может усилить болевой синдром и ухудшить результат медикаментозной терапии.
"Доктор 24": сложности похудения
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