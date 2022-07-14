Диетолог рассказал о пользе имбиря при похудении

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Имбирь поможет добиться более быстрых и лучших результатов при похудении. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-диетолога Михаила Гинзбурга.
По его словам, имбирь может быть хорошим помощником в похудении, но нужно соблюдать правильное питание и режим тренировок, следить за сном и весом. Гинзбург пояснил, что нет четких правил, в каком количестве нужно употреблять в пищу имбирь, это является индивидуальным процессом.
"Например, если человек употребляет в день 10–20 граммов корня, то он обязательно поможет похудеть. В целом он способствует увеличению обмена веществ и переносимости диет. Однако нет исследований, которые доказывают его эффективность в определенных пропорциях", – подчеркнул эксперт.
Диетолог рекомендовал пить имбирный чай для включения продукта в свой рацион. По словам Гинзбурга, его легко заварить в домашних условиях.
При этом врач предупредил, что имбирь нельзя употреблять людям с болезнями желудка, так как он может усилить болевой синдром и ухудшить результат медикаментозной терапии.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала неожиданные свойства абрикосов. По ее словам, этот фрукт способен вернуть остроту зрения и укрепить сосуды. Она также рассказала, что абрикосы утоляют жажду, улучшают память, повышают стрессоустойчивость, помогают организму побороть вирусные заболевания.
Москвичам рассказали, как выбрать имбирь
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