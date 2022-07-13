Тренер предупредил об опасности занятий спортом в жаркую погоду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Утверждение о пользе тренировок в жару является мифом, физические нагрузки под солнцем могут привести к перегреву организма. Об этом в беседе с "Общественной службой новостей" рассказал чемпион России по бодибилдингу, тренер Виталий Фатеев.
По его словам, исключение составляют легкие тренировки у моря, например бег. Это может быть полезно в силу особенностей морского воздуха, считает Фатеев. Тем не менее не у всех есть возможность поехать к побережью.
Как отметил собеседник издания, многие занимаются в спортзалах. При этом важно, чтобы в них был работающий кондиционер. Также следует пить много воды, поскольку при жаркой погоде тело теряет много жидкости. Предпочтение можно отдать изотоникам – они помогают восстанавливать баланс электролитов, соли и других важных для организма веществ.
"Обычно они (изотоники. – Прим. ред.) пьются теми, кто бежит кроссы, но летом необходим любому человеку, занимающемуся спортом", – подытожил Фатеев.
Ранее диетолог перечислила три продукта, от употребления которых стоит отказаться в жару. В их числе – горячие супы, сладкие газированные напитки и кофе. Последний способен нарушить водно-солевой баланс организма и привести к отекам.
"Злобный ЗОЖ": силовой тренинг
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