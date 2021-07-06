Эксперты назвали идеальное время для тренировок на улице летом

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Летом тренировки лучше перенести из спортивного зала на открытый воздух, однако проводить их стоит утром, когда на улице еще свежо, а солнце не такое активное, рассказали эксперты сервиса "СберУслуги". Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалистов, не стоит заниматься спортом на улице не только днем, но и вечером, поскольку из-за прогрева воздуха может быть душно и трудно дышать.
"Вид летней активности всегда выбирайте по своему уровню подготовки, возрасту, а также личным предпочтениям. Это может быть йога или пилатес в парке, групповые занятия, бег, вейкбординг и даже аквааэробика на открытом воздухе. Занимайтесь с тренером, который поможет составить план тренировок и будет следить за вашим самочувствием и корректировать планы, если это потребуется", – рассказали эксперты.
Специалисты также отмечают, что на улице температура воздуха постоянно меняется, поэтому важно соблюдать питьевой режим. В частности, употреблять чистую воду.
"Газированные напитки, чай, соки и даже специальные спортивные напитки не подходят. Перед употреблением спортивных напитков и добавок всегда нужно проконсультироваться со специалистом", – добавляют эксперты.
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