Эксперты назвали идеальное время для тренировок на улице летом

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Летом тренировки лучше перенести из спортивного зала на открытый воздух, однако проводить их стоит утром, когда на улице еще свежо, а солнце не такое активное, рассказали эксперты сервиса "СберУслуги". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалистов, не стоит заниматься спортом на улице не только днем, но и вечером, поскольку из-за прогрева воздуха может быть душно и трудно дышать.

"Вид летней активности всегда выбирайте по своему уровню подготовки, возрасту, а также личным предпочтениям. Это может быть йога или пилатес в парке, групповые занятия, бег, вейкбординг и даже аквааэробика на открытом воздухе. Занимайтесь с тренером, который поможет составить план тренировок и будет следить за вашим самочувствием и корректировать планы, если это потребуется", – рассказали эксперты.

Специалисты также отмечают, что на улице температура воздуха постоянно меняется, поэтому важно соблюдать питьевой режим. В частности, употреблять чистую воду.

"Газированные напитки, чай, соки и даже специальные спортивные напитки не подходят. Перед употреблением спортивных напитков и добавок всегда нужно проконсультироваться со специалистом", – добавляют эксперты.

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