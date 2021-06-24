Специалисты рассказали, как мотивировать себя на достижения

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Отсутствие мотивации, внутренние страхи и неправильные установки вошли в список основных причин, которые мешают достигать поставленные цели, выяснили News.ru в разговоре со специалистами. Эксперты из сфер науки, психотерапии и общественной деятельности также объяснили, как преодолеть эти сложности и заставить себя работать.

По словам советского и российского биолога, специалиста в области клеточных механизмов памяти и обучения, директора ИВНД РАН Павла Балабана, степень мотивации зависит от гормональной активности конкретного организма.

"Например, кто-то находится в условиях, где частый грохот, выстрелы. Человек может себя запрограммировать так, что эти шумы будут для него незаметны. Он будет их слышать, но не слушать. Так и в любом деле можно "настроить" себя так, что любые препоны, ведущие к цели, вы не замечаете. Для мозга они второстепенные", – объясняет Павел Балабан.

А предприниматель и общественный деятель Юлия Манн утверждает, что мотивация человека является исключительно личностной особенностью, которая всем присуща в разной степени. По мнению эксперта, для того, чтобы понять важность достижения цели для человека, нужно задать вопросы:

"Почему вы выбрали эту профессию?"

"Какие процессы в вашей работе вам больше всего нравятся (назовите три), а какие меньше всего?"

"Каковы ваши профессиональные амбиции? Кем вы видите себя через 5 лет?"

"На что вы готовы ради достижения цели?"

На целеустремленность и мотивацию также влияют инертность, пассивность и неспособность поверить в собственные силы. По мнению психолога и публициста, кандидата психологических наук, старшего научного сотрудника Института психологии РАН Ольги Маховской, все эти качества могут появиться у человека с детства из-за действий родителей или педагогов, например, если ребенка не поощряли за достижения, но выговаривали или наказывали за неудачи.

Также эксперт считает, что влияет на рабочий настрой или его отсутствие атмосфера в коллективе. Сотрудникам некоторых бюджетных организаций трудно найти мотивацию, если качество их работы кажется не таким важным, как сам факт нахождения на рабочем месте, утверждает Маховская. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно сменить место службы или взяться за новый проект.

Кроме того, слабый тип нервной системы может стать еще одной причиной отсутствия мотивации, говорит эксперт. Если от природы концентрация внимания слабая, то человеку сложно сосредоточиться на работе и долго, усердно справляться с задачами, объясняет Ольга Маховская и на этот случай рекомендует выполнять физические тренировки, так как они способствуют мозговой активности.



Еще одну причину назвала практикующий психолог Екатерина Тихонова. Она считает, что человеку может быть трудно мотивировать себя на успешный результат, если он не занимает в семье лидерскую позицию.

"Один супруг зарабатывает деньги, другой поддерживает быт или занимается ребенком. Если второй меняет что-то в своей жизни, то тогда остается свободная ниша. Непонятно, кто будет делать привычные дела вместо него. Это такая большая перестройка внутри семьи. К ней не все готовы. Бывает, что муж поддерживает жену в желании работать, но только на словах, а на деле же обижается. Конечно, из-за этого пропадает мотивация", – объясняет Тихонова.

Если человек не стремится идти вперед, то на самом деле его в жизни все устраивает, заключил психолог.

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников назвал четыре важных вопроса, способных пробудить мотивацию:

Что будет, если я достигну этой цели? Что будет, если я не достигну задуманного? Чего не будет, если я получу, что хочу? Чего не будет, если я не получу желаемого?

Эксперт объясняет, что эти вопросы помогут провести глубокий самоанализ.

"Тогда выясняются плюсы и минусы достижения и недостижения целей. Потому что зачастую человек только говорит, что он хочет что-то получить. На самом деле ему это особо не надо. Например, у текущего состояния есть вторичная выгода. Например, лишний вес позволяет женщине избегать внимания мужчин, которого она не хочет", – говорит Денисов-Мельников.

Разрешив внутренние конфликты, личность сможет концентрироваться на мотивации. Психолог отмечает "мотивацию достижения" и "мотивацию избегания". В первом случае человек понимает блага и достижения, которые сможет получить, если осуществит цель, а во втором – каких проблемы избежит, если выполнит поставленную задачу.

Также Юлия Манн уверяет, что не для всех сотрудников мотивацией являются карьерная лестница, бонусы или премии. По мнению специалиста, есть люди, которым хватит и просто работать в комфортной среде и с лояльным отношением к делу. Поэтому необходимо правильно определять, что же является показателем успеха.

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