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Наука

08:58

Ученые нашли новый способ активации чувства сытости

наука

Фото: depositphotos/Subbotina

Американские ученые обнаружили у мышей новый путь, по которому мозг отдает сигнал о сытости. Об этом сообщает "Мир 24".

Исследователи следили за грызунами в момент кормления и обнаружили рефлекторную дугу, соединяющую разные нейроны. Один из нейронов (DA-VTA) отвечает за чувство удовольствия и мотивации.

Специалисты пришли к выводу, что у мышей, которые переставали есть, примерно в этот момент начиналась выработка дофамина. В другое кормление ученые заблокировали нейроны (DA-VTA), формирующие дофамин, тогда грызуны начинали употреблять огромные порции.

Аналогичные исследования с другой группой нейронов (DRD1-LPBN) продемонстрировали, что чем больше они активны, тем быстрее возникает чувство сытости.

Полученные данные, по мнению ученых, могут помочь в борьбе с расстройствами пищевого поведения.

Кандидат медицинских наук, диетолог Юлия Чехонина ранее рассказала, почему отдельные продукты способны провоцировать аппетит, а другие – насыщать на несколько часов.

По словам специалиста, следует опасаться продуктов с большим объемом простых углеводов. Диетолог объяснила, что при попытке заесть голод чем-то сладким организм получает не только энергию, но и мощный выброс глюкозы. Когда инсулин в ответ снизит ее уровень, то человек почувствует голод. При этом калории из съеденного продукта еще не будут потрачены.

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