Диетолог назвала продукты, которые усиливают аппетит

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Кандидат медицинских наук, диетолог Юлия Чехонина рассказала, почему отдельные продукты способны провоцировать аппетит, а другие – насыщать на несколько часов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам специалиста, следует опасаться продуктов с большим объемом простых углеводов.
"К ним относятся кондитерские изделия, сдобная выпечка, то есть все те продукты, которые мы называем рафинированными сладостями. То же самое можно сказать про полуфабрикаты, например лапшу и пюре быстрого приготовления", – заявила Чехонина.
Диетолог объяснила, что при попытке заесть голод чем-то сладким организм получает не только энергию, но и мощный выброс глюкозы. Когда инсулин в ответ снизит ее уровень, то человек почувствует голод. При этом калории из съеденного продукта еще не будут потрачены.
Кроме того, продукты с высоким содержанием углеводов вредны тем, что перевариваться начинают еще в ротовой полости. Как следствие, они быстро покидают желудок, что не дает почувствовать сытость. В случае если требуется перекус, предпочтение лучше отдать фруктам.
При правильно составленном рационе чувство сытости должно сохраняться порядка 3 часов. Для этого в каждом приеме пищи должно быть необходимое количество белка. Если голод возник раньше, то можно употребить творог или иное белковое блюдо.
Что касается перекусов, то, помимо фруктов, подойдут сладости с минимальным содержанием жира – например галетное печение, размоченные сухофрукты, зефир, мармелад и пастила.
Ранее специалисты-диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчез рассказали, от каких продуктов следует отказаться при головной боли. По мнению экспертов, не следует употреблять голубые сорта сыра, а также ограничить поедание цитрусовых из-за их сосудорасширяющего эффекта.
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