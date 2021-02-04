Диетолог объяснил, в каких случаях есть перед сном не вредно

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Считается, что еда на ночь приводит к лишним килограммам, однако иногда это правило не работает, рассказал в интервью радио Sputnik диетолог Филипп Кузьменко.

По его словам, сохранение или уменьшение веса связано с контролем за суточной нормой калорий. Это значит, что организму все равно, будет ли человек голодать весь день, а вечером наестся либо все время будет сытым.

"В какое время вы съедите ваш суточный калораж – вообще неважно. Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий. Если вам после этого хорошо, вы ложитесь спать спокойно, спите крепко и просыпаетесь утром бодрым, то на здоровье. Если вам комфортно весь день проходить с чувством сытости, то свой калораж можно равномерно распределить на весь день", – рекомендует Кузьменко.

Чтобы узнать свою суточную норму калорий, диетолог советует проконсультироваться со специалистом. Подобрать же режим питания можно самостоятельно, исходя из личных ощущений.

К примеру, если человек плохо спит на полный желудок, то ему лучше ложиться спать голодным. Если же наоборот, то можно выпить йогурт или съесть творожок.

По словам Кузьменко, это все настолько индивидуально, что какие-то точные цифры будут только путать человека. Каждый должен ориентироваться на свой организм.

Ранее сообщалось, что употреблять на ужин соленья, колбасы, продукты из переработанного мяса и белый хлеб не стоит.

Специалисты предупреждают, что причиной "помятого лица" по утрам являются соленые продукты, поскольку они вызывают застой жидкости в организме. Колбасы же могут стать причиной развития гастрита.

Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс, что повышает уровень сахара в крови. Ночью человек из-за этого может резко просыпаться с чувством голода.