Диетолог развеял популярные мифы об употреблении воды

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В народе довольно распространены различные мифы о "правилах" употребления воды, которые на самом деле не имеют под собой никакого основания, заявил диетолог Алексей Ковальков.
В своем выступлении, опубликованном на YouTube, врач развеял три главных мифа об употреблении воды. Первым из них стало заблуждение, что для правильной работы организма необходимо выпивать по два литра воды в день. Ковальков рассказал, что такая реакция организма, как чувство жажды, регулирует поддержание жидкостного баланса, заставляя человека употреблять ровно столько воды, сколько ему требуется.
Второе популярное ложное убеждение заключается в том, что жидкость якобы может "утолить" чувство голода.
"Вода покидает желудок очень быстро, через несколько минут она уйдет в кишечник, ни о какой сытости речи не идет", – заявил Ковальков.
Третьим распространенным мифом, по словам специалиста, является убеждение о пользе приема достаточного количества воды перед едой. Ковальков отметил, что такое употребление воды, напротив, может вызвать нарушение пищеварения, поскольку она "смывает" необходимые ферменты из пустого желудка. Диетолог посоветовал пить воду спустя пять минут после начала трапезы.
Ранее ученые из Великобритании обнаружили, что лишний вес может усугубить болезнь Альцгеймера. Специалисты провели исследование, в результате которого выявили связь между ожирением и объемом серого вещества вокруг правого височно-теменного перехода у пациентов с легкой формой деменции. По их мнению, лишние килограммы оказывают сильную нагрузку на мозг человека.
"Правила города": как правильно пить воду
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