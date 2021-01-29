Ученые раскрыли неожиданную опасность ожирения

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Ученые из Великобритании заявили, что лишний весь может усугубить болезнь Альцгеймера, передает издание Medicalxpress.

Специалисты провели исследование, в рамках которого изучили данные 47 пациентов со слабоумием при болезни Альцгеймера, 68 пациентов с легкими когнитивными нарушениями и 57 когнитивно здоровых людей. Ученые оценили связь объема серого вещества, целостности белого вещества, церебрального кровотока и ожирения.

В результате специалисты выявили связь между ожирением и объемом серого вещества вокруг правого височно-теменного перехода у пациентов с легкой формой деменции. По их мнению, лишние килограммы оказывают сильную нагрузку на мозг человека.

Ранее испанский врач-диетолог Айтор Санчес рассказал, что примерно 80% людей, отказавшихся от курения, прибавляют около шести килограммов лишнего веса. Специалист посоветовал отказаться от вредной привычки, поскольку она способствует формированию "пивного живота".

Санчес отметил, что симптомы ожирения при курении усугубляются плохим контролем уровня сахара в крови. В связи с этим курильщики с избыточным весом имеют большое количество серьезных заболеваний, уточнил специалист.