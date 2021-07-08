Тренер рассказал, как правильно заниматься бегом летом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Солнечная хорошая погода летом способствует занятиям спортом на свежем воздухе. Выбраться на пробежку не составляет труда: достаточно надеть легкую одежду и кроссовки. Однако бег летом может представлять опасность из-за рисков теплового удара и солнечных ожогов.
О том, как правильно и безопасно для здоровья заниматься бегом в жаркую погоду, рассказал Москве 24 старший тренер "Бегового сообщества" Сергей Корнеев.
"Бегать можно как утром, так и вечером. Причем в первом случае предпочтение лучше отдать ранним часам, когда солнце еще слабоактивное, а во втором – дождаться, когда спадет жара", – отметил Корнеев.
Маршрут стоит прокладывать таким образом, чтобы он пролегал в месте, где много деревьев, например в парке или лесу. Это дополнительно обезопасит организм от теплового удара.
Тренер отмечает, что утром процесс метаболизма идет медленно, поэтому перед пробежкой в это время дня не стоит много есть, иначе это приведет к тяжести и дискомфорту в животе или боку. Сойдет чай с лимоном, печенье и банан, который притупляет чувство голода. Их хватит для тренировки средней интенсивности, а уже после нее можно полноценно позавтракать.
"Перед вечерней тренировкой уже можно поесть плотнее. Подойдут продукты с высоким содержанием углеводов, в числе которых рис, гречка и отварной картофель, а также белковая пища – нежирная рыба, птица и мясо. Не рекомендуется в это время употреблять фрукты и овощи, жирные и кисломолочные продукты, так как они приводят к тяжести и вздутию, которые могут помешать тренировке", – рассказал Корнеев.
Утолить жажду поможет прохладная или комнатной температуры вода, при этом пить ее нужно небольшими глотками. Холодная вода может не просто вызвать болезненные ощущения в зубах и дискомфорт в желудке, но и привести к ангине.
Также подойдет охлажденный зеленый чай с сахаром, минеральная вода и изотоники. Последние два помогают восстановить уровень жидкости и минеральных веществ, которые выходят из организма вместе с потом. А после тренировки можно выпить кваса – это натуральный изотоник и хороший восстановитель, богатый витаминами.
"Летом лучше бегать в светлой экипировке из влагоотводящих тканей. Также подойдет одежда из дышащих тканей свободного кроя. Выходя на тренировку, необходимо обязательно надевать кепку или козырек, очки также не будут лишними", – рассказал тренер.
Во время летних тренировок человек больше потеет, теряя больше влаги, которая, однако, восполняется повышенным употреблением жидкости. Вывод жидкости из организма способствует снятию отеков, но не помогает избавиться от жира.
Для того чтобы сбросить вес, необходимо правильно и качественно питаться, нагружать себя физическими активностями, восстанавливаться и хорошо спать. Такой подход поможет планомерно и без вреда для здоровья снизить вес, заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что россияне чаще всего летом приобретают оборудование для домашних тренировок, суперфуды, а также полезные заменители обычных продуктов, например растительное молоко вместо традиционного коровьего.
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