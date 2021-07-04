Эксперт назвал самые популярные товары у россиян летом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Россияне чаще всего летом приобретают товары для спорта, здорового образа жизни, одежду и аксессуары. Об этом РИА Новости рассказал директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов.
"Российские покупатели предпочитают оборудование для домашних тренировок, суперфуды (спирулина, витграсс, тмин, матча, хлорелла, зеленая гречка и другие), а также полезные заменители привычных продуктов (например, растительное молоко вместо традиционного коровьего)", – подчеркнул эксперт.
Он отметил, что главные привычки граждан не поменялись даже из-за пандемии. Россияне с начала лета активно закупаются пляжными товарами и одеждой. В частности, за второй квартал 2021 года был увеличен спрос на 400 процентов на одежду и обувь.
Тарасов добавил, что интерес люди стали проявлять и к дачным товарам: инструментам для сада, мангалам, гамакам, товарам для декора сада и дачного участка.
"И если раньше такими товарами интересовались в основном люди старшего поколения, то сейчас средний возраст покупателя дачных товаров – 25+", – объяснил специалист, добавив, что также популярностью пользуются палатки, мебель и аксессуары для кемпинга, мангалы и оборудование для пеших прогулок.
"Осознавая кратковременность теплой летней погоды, жители России стремятся по максимуму насладиться летом и не склонны экономить на товарах для отдыха", – заключил Тарасов.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России по итогам июля составит 6,4%.
По данным Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты и сырьевые товары к концу марта разогналась до 5,8%. В апреле она слегка замедлилась до 5,5%. В мае темпы роста подскочили, достигнув максимума с 2016 года – 6,02%. В июне они продолжили расти. Издание пришло к выводу, что темпы роста цен по итогам июня составили 6,3%.
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