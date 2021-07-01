Россиянам рассказали, когда подешевеет "борщевой набор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут заявила, что основная часть ингредиентов "борщевого набора" сегодня импортируется, поэтому снижение их стоимости ожидается в конце июля – августе после сбора нового урожая. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития по итогам межведомственного совещания по ситуации с ценами на социально значимые товары.

"Ускоренный рост цен продолжается на товары плодоовощной группы, прежде всего, на картофель и морковь, однако темпы начали замедляться по сравнению с предыдущими неделями. <...> Это связано с сокращением внутренних запасов продукции в преддверии поступления нового урожая", – говорится в сообщении.

В российских регионах, как пояснила Лут, уже приступили к уборке картофеля, основную часть которого планируется собрать во второй половине лета, однако пока его ввозят из других стран.

Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с ростом цен на продовольственные продукты. По его словам, рост цен на продукты питания является общемировой тенденцией. В России власти пытаются его сдерживать, однако принимаемые меры не всегда дают эффект.

