Путин ответил на вопрос о ценах на продукты

Владимир Путин заявил, что в настоящее время мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке.

В ходе прямой линии президенту прислали видеообращение, в котором девушка из Липецка задала вопрос, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь и картофель из соседних регионов.

"Мировые индексы на продукты питания очень высокие. Цены растут везде, это общемировая тенденция. Так происходит во всем мире. Меры регулирования применяются, но не всегда дают эффект", – ответил Путин.

По словам главы государства, больше всего выросли в цене сахар и подсолнечное масло. Правительство приняло меры по сдерживанию цен.

"Государство на это обращает внимание", – подчеркнул президент.

Говоря о ценах на картофель и морковь, Путин отметил, что их завозят из-за границы, так как своего урожая не хватает.

Ранее в Генпрокуратуре выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты в ряде регионов России. Речь шла об овощах, в числе которых морковь, картофель, белокочанная капуста, а также репчатый лук.

Росстат опубликовал отчет, согласно которому в период с 1 по 7 июня цены на плодоовощную продукцию в России выросли в среднем на 0,3%. При этом морковь подорожала на 5,9%, картофель – на 4,9%, белокочанная капуста – на 3,9%, а репчатый лук – на 1,6%.

