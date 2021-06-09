В России выросли цены на овощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В период с 1 по 7 июня цены на плодоовощную продукцию в России выросли в среднем на 0,3%. Об этом свидетельствуют данные отчета Росстата.

Так, морковь подорожала на 5,9%, картофель – на 4,9%, белокочанная капуста – на 3,9%, репчатый лук – на 1,6%. При этом огурцы и помидоры, наоборот, подешевели на 6,1% и 4,7% соответственно.

Среди продовольственных товаров ростом цен отметились баранина и гречка (0,7%), маргарин (0,6%), молоко, замороженная рыба и печенье (0,4%).

Между тем наблюдалось значительное снижение цен на куриные яйца: в среднем по стране цены на этот продукт упали на 4,1%, в частности в девяти субъектах страны этот показатель составил 9,1–22,1%.

Ранее сообщалось, что цены на красную икру в России достигли максимума за десять лет. Рост стоимости одного килограмма лососевой икры составил 30%. Абсолютный рекорд с 2011 года был побит в апреле. Тогда цена составила 4,7 тысячи рублей.

