В России выросли цены на овощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В период с 1 по 7 июня цены на плодоовощную продукцию в России выросли в среднем на 0,3%. Об этом свидетельствуют данные отчета Росстата.
Так, морковь подорожала на 5,9%, картофель – на 4,9%, белокочанная капуста – на 3,9%, репчатый лук – на 1,6%. При этом огурцы и помидоры, наоборот, подешевели на 6,1% и 4,7% соответственно.
Среди продовольственных товаров ростом цен отметились баранина и гречка (0,7%), маргарин (0,6%), молоко, замороженная рыба и печенье (0,4%).
Между тем наблюдалось значительное снижение цен на куриные яйца: в среднем по стране цены на этот продукт упали на 4,1%, в частности в девяти субъектах страны этот показатель составил 9,1–22,1%.
Ранее сообщалось, что цены на красную икру в России достигли максимума за десять лет. Рост стоимости одного килограмма лососевой икры составил 30%. Абсолютный рекорд с 2011 года был побит в апреле. Тогда цена составила 4,7 тысячи рублей.
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