Российские цены на красную икру достигли максимума за десять лет

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За последний год в России значительно выросли цены на красную икру, сообщает РБК.
Рост стоимости одного килограмма лососевой икры составил 30 процентов. Абсолютный рекорд с 2011 года был побит в апреле. Тогда цена составила 4,7 тысячи рублей. Уточняется, что подорожание икры наблюдается с июня прошлого года.
Директор по развитию сети рыбных супермаркетов "Рыбсеть" Полина Кирова отметила, что цены от поставщиков выше на 30 процентов, чем годом ранее. А президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе "Моремания" Виталий Корнев оценил рост оптовых цен в 50 процентов.
Управляющий группы "Доброфлот" Александр Ефремов отметил, что красная икра является сезонным продуктом, который по традиции дорожает весной. При этом управляющий партнер Agro&Food Сommunications Илья Березнюк подчеркнул, что в этом году скачок цен связан с небольшим уловом лососей на Дальнем Востоке.
Ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова предположила, что этим летом может на 14% подорожать мороженое в сравнении с тем же периодом 2020 года.
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