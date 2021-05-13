В России зафиксировали подорожание картофеля и капусты

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В России с 5 по 11 мая ускорился рост цен на картофель, капусту и лук, следует из данных Росстата.

По подсчетам ведомства, вместе с тем замедлился рост цен на морковь и огурцы, а стоимость помидоров снизилась на 0,6% после периода роста.

Средний рост стоимости плодоовощной продукции составил 0,9%, при этом некоторые позиции подорожали более значительно. Так, цена белокочанной капусты увеличилась на 4,9%; картофеля – на 2,9%; репчатого лука – на 2,5%; моркови – на 2,2%; огурцов – на 1,9%.

С начала года морковь в России подорожала на 51,3%; картофель – на 46,4%; капуста – на 32,1%; лук – на 26,7%; помидоры – на 6,5%; яблоки – на 6,7%. Среди продуктов, стоимость которых снизилась, специалисты Росстата выделили огурцы, их цена опустилась на 2,7%.

Среди других подорожавших продуктов в ведомстве выделили фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,7%); баранину (на 0,6%); маргарин (на 0,5%); полукопченую и варено-копченую колбасу (на 0,4%).

Цены на сметану и черный чай снизились на 0,2%, а вот стоимость сосисок, сарделек, стерилизованного молока, жирного творога, шоколадных конфет и водки не изменилась.

Неделю назад в Росстате сообщили о подорожании яиц и овощей. Тогда же увеличилась цена на сахар и подсолнечное масло.