В правительстве заявили о стабилизации цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Кабмин заявил, что ситуация с ценами на продукты в РФ стабилизируется, но яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар еще требуют особого внимания. Об этом сообщается на сайте правительства.
В ходе совещания по мониторингу цен на социально значимые товары был проведен анализ данных о потребительской инфляции в России за апрель 2021 года.
"В годовом выражении она [инфляция] замедлилась до 5,52%. Также обсудили ситуацию с продовольственными товарами, цены на которые постепенно стабилизируются. Особого внимания все еще требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар", – говорится в сообщении.
Белоусов заявил о необходимости ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках. Соответствующее поручение он дал ответственным министрам. Данная мера позволит производить оценку возможного влияния динамики на стоимость продукции в России, а также своевременно принимать решения.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил, чем вызван рост цен на продукты в России. По его словам, одна из причин заключается в жадности отдельных производителей и торговых сетей.
Глава кабмина напомнил, что уже были введены компенсационные механизмы, снижающие зависимость цен внутри страны от мировых. На данный момент экспортная пошлина не направляется в федеральный бюджет, а возвращается производителю.
Мишустин назвал жадность торговых сетей причиной роста цен
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