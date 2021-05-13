В правительстве заявили о стабилизации цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин



Кабмин заявил, что ситуация с ценами на продукты в РФ стабилизируется, но яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар еще требуют особого внимания. Об этом сообщается на сайте правительства.

В ходе совещания по мониторингу цен на социально значимые товары был проведен анализ данных о потребительской инфляции в России за апрель 2021 года.

"В годовом выражении она [инфляция] замедлилась до 5,52%. Также обсудили ситуацию с продовольственными товарами, цены на которые постепенно стабилизируются. Особого внимания все еще требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар", – говорится в сообщении.

Белоусов заявил о необходимости ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках. Соответствующее поручение он дал ответственным министрам. Данная мера позволит производить оценку возможного влияния динамики на стоимость продукции в России, а также своевременно принимать решения.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил, чем вызван рост цен на продукты в России. По его словам, одна из причин заключается в жадности отдельных производителей и торговых сетей.

Глава кабмина напомнил, что уже были введены компенсационные механизмы, снижающие зависимость цен внутри страны от мировых. На данный момент экспортная пошлина не направляется в федеральный бюджет, а возвращается производителю.