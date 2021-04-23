Песков заявил, что рыночная регулировка цен на продукты продолжается на уровне кабмина

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Работа по регулированию цен на продовольственные товары в настоящее время ведется только за счет применения рыночных механизмов на уровне правительства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рыночная регулировка цен, исключительно рыночная регулировка цен – это то, о чем неоднократно говорил президент и в том числе говорил об этом в послании. Поэтому эта работа продолжается правительством", – сказал он, отвечая на вопрос, необходимо ли продолжать сдерживание рыночных цен на основные продукты.

Ранее российские власти продлили соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года. Стоимость килограмма сахара фиксируется на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розницы, литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, которое разработало правительство по поручению Владимира Путина. В результате корректировались пошлины на ряд сельхозтоваров, разработаны инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков.