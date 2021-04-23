Прокуроры РФ вдвое чаще выявляли рост цен на продукты в 2020 году

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В прошлом году прокуроры России в два раза чаще обнаруживали факты необоснованного роста цен на продукты и другие товары первой необходимости. Об этом на выступлении в Совете Федерации с ежегодным докладом о состоянии законности в стране сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Он подчеркнул, что число выявленных нарушений в сфере ценообразования выросло с 1 129 до 2 295.

"Прокурорского вмешательства потребовал необоснованный рост цен на продукцию первой необходимости, средства индивидуальной защиты. Принятыми мерами удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост во многих регионах страны", – отметил Краснов.

Ранее российские власти продлили соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года.

Согласно документу, фиксируется стоимость одного килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей. На один литр масла цена фиксируется на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, которое разработало правительство по поручению Владимира Путина. В результате корректировались пошлины на ряд сельхозтоваров, разработаны инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков.

