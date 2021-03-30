В России продлили заморозку цен на сахар и масло

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Российские власти продлили соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года, говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

"Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о специальных договорах, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями", – уточнили в пресс-службе.

Согласно документу, фиксируется стоимость одного килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей. На один литр масла цена фиксируется на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

В кабмине напомнили, что срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля.

Решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, которое разработало правительство по поручению Владимира Путина. В результате корректировались пошлины на ряд сельхозтоваров, разработаны инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков.

Ранее в правительстве опровергли сообщения о резком росте цен на молоко. Экологический сбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения фискальной нагрузки.