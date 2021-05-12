Мишустин назвал одну из причин роста цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил, чем вызван рост цен на продукты в России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность, жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", – пояснил Мишустин.

Он напомнил, что уже были введены компенсационные механизмы, снижающие зависимость цен внутри страны от мировых. На данный момент экспортная пошлина не направляется в федеральный бюджет, а возвращается производителю.

Ранее российские власти продлили соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года. Стоимость килограмма сахара фиксируется на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розницы, литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, которое разработало правительство по поручению Владимира Путина. В результате корректировались пошлины на ряд сельхозтоваров, разработаны инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков.

