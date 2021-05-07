В России зафиксировали подорожание яиц и овощей

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Куриные яйца в РФ в апреле 2021 года подорожали на 6,82%, гречка – на 2,3%. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Из-за действий соглашений о стабилизации цен средняя цена сахара выросла на 1,88%, подсолнечного масла – на 1,35%.

"Яйца куриные подорожали в среднем по России на 6,8%, при этом в 7 субъектах Российской Федерации – на 0,4–2,9%, в 21 субъекте – на 3–5,9%, в 43 субъектах – на 6–9,9%, в 13 субъектах – на 10–20,6%", – говорится в материале.

В Еврейской автономной области стоимость яиц снизилась на 0,7%. Помимо этого, гречневая крупа в среднем по стране подорожала на 2,3%, а также в 26 субъектах России – на 0,2–1,9%, в 20 субъектах – на 2–2,9%, в 28 субъектах – на 3–4,9%, а в шести регионах – на 5–9,1%.

В двух российских субъектах цены не изменились, а в трех гречка подешевела на 0,3–1,2%.

Ранее в ведомстве сообщили, что стоимость плодоовощной продукции в России за неделю с 27 апреля по 4 мая увеличилась на 1,7% против роста на 0,7% неделей ранее.