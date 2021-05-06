Росстат зафиксировал подорожание овощей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость плодоовощной продукции в России за неделю с 27 апреля по 4 мая увеличилась на 1,7% против роста на 0,7% неделей ранее. Информация об этом опубликована на сайте Росстата.

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,7%, в том числе на огурцы – на 7,6%, капусту белокочанную – на 4,0%, картофель – на 2,5%, морковь – на 2,4%, лук репчатый – на 1,3%, помидоры – на 0,3%, яблоки – на 0,1%", – говорится в сообщении.

В ведомстве также зафиксировали рост цен на мясо. Баранина подорожала на 1,3%, свинина – на 0,6%, говядина – на 0,5%.

Увеличилась стоимость и других продуктов. За неделю гречневая крупа и маргарин подорожали на 0,5%, полукопченая и варено-копченая колбасы, рыба мороженая неразделанная, сухие молочные смеси для детского питания – на 0,3%, хлеб ржаной и пшеничный, молоко пастеризованное, сметана, черный чай, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания – на 0,2%, колбаса вареная, молоко стерилизованное, сыры сычужные, печенье, консервы мясные и овощные для детского питания, вермишель, рис – на 0,1%.

Кроме того, на 0,4% дороже стало обходиться посещения столовых, кафе и закусочных.

Из отчета Росстата следует, что некоторые продукты за тот же отрезок времени стали дешевле. Речь идет о пшене, пшеничной муке, нежирном твороге, макаронах, курином мясе и глазированных шоколадом конфетах.

Не изменилась также стоимость сливочного масла, сосисок, сарделек и водки.

В конце апреля в Росстате уже отмечали ускорение роста цен на огурцы и капусту. Речь шла также о подорожании моркови и картофеля.