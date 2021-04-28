В Росстате сообщили о росте цен на огурцы и капусту

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Данные Росстата говорят об ускорившемся росте цен на огурцы и капусту с 20 по 26 апреля. Также отмечено подорожание картофеля, а помидоры вновь подешевели.

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,7%, в том числе на капусту белокочанную – на 3,6%, огурцы – на 3%, морковь – на 2%, картофель – на 1,5%, лук и яблоки – на 0,2%. Цены на помидоры снизились на 1%", – говорится в сообщении.

Кроме того, в цене на 0,9% выросла свинина и на 0,7% – сосиски, сардельки. Также говядина, мясные консервы, мороженая рыба, фруктово-ягодные консервы для детского питания, карамель стали дороже на 0,3%. Без изменения остались цены на сливочное масло, сухие молочные смеси для детского питания и водку.

"Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 0,8%", – говорится в сообщении статистического ведомства.

Также отмечается, что впервые с конца сентября 2020 года снизились цены на курятину. На отчетной неделе она подешевела на 0,1%.

Ранее экономист назвал условия спада цен на продукты. По его мнению, вслед за снижением платежеспособности россиян опустятся и цены на продукты в магазинах.