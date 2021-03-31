В России подорожали картофель и морковь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты Росстата подсчитали масштабы изменения цен на продукты питания в России за период с 23 по 29 марта. Данные приводятся на официальном сайте организации.
Эксперты установили, что в среднем плодово-овощная продукция подешевела на 0,2% за счет снижения цен на огурцы и помидоры – минус 5,4 и 2% соответственно.
"В то же время подорожали морковь – на 3,1%, картофель – на 2,6%, капуста белокочанная – на 1,8%, лук – на 1,5%, яблоки – на 0,2%", – подчеркнули в Росстате.
Неделей ранее, с 16 по 22 марта, морковь подорожала на 3,2%, а картофель – на 3,1%.
Специалисты также оценили изменение цен на другие продукты. Подорожание затронуло вареную колбасу, сосиски, сардельки (на 0,5%), полукопченую и варено-копченую колбасу, маргарин (на 0,4%), баранину, мороженую рыбу, мясные консервы, сливочное масло, стерилизованное молоко, мясные и овощные консервы для детского питания, соль, карамель, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,3%).
Помимо этого, в России зафиксировано умеренное подорожание яиц на 1,3%. При этом колебание цен разнится в отличие от регионов страны. В девяти субъектах стоимость продукта выросла на 2,5–5,6%, а на 47 субъектов пришлось подорожание на 0,1–1,4%.
За отчетный период с 23 по 29 марта в России на 0,6% выросла в цене мука. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки на отчетной неделе подорожал на 0,1%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 0,2%, вермишель – на 0,2%.
Накануне в РФ продлили соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года. Постановления были утверждены главой кабмина Михаилом Мишустиным.
Правительство продлило соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: