В России подорожали картофель и морковь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Росстата подсчитали масштабы изменения цен на продукты питания в России за период с 23 по 29 марта. Данные приводятся на официальном сайте организации.

Эксперты установили, что в среднем плодово-овощная продукция подешевела на 0,2% за счет снижения цен на огурцы и помидоры – минус 5,4 и 2% соответственно.

"В то же время подорожали морковь – на 3,1%, картофель – на 2,6%, капуста белокочанная – на 1,8%, лук – на 1,5%, яблоки – на 0,2%", – подчеркнули в Росстате.

Неделей ранее, с 16 по 22 марта, морковь подорожала на 3,2%, а картофель – на 3,1%.

Специалисты также оценили изменение цен на другие продукты. Подорожание затронуло вареную колбасу, сосиски, сардельки (на 0,5%), полукопченую и варено-копченую колбасу, маргарин (на 0,4%), баранину, мороженую рыбу, мясные консервы, сливочное масло, стерилизованное молоко, мясные и овощные консервы для детского питания, соль, карамель, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,3%).

Помимо этого, в России зафиксировано умеренное подорожание яиц на 1,3%. При этом колебание цен разнится в отличие от регионов страны. В девяти субъектах стоимость продукта выросла на 2,5–5,6%, а на 47 субъектов пришлось подорожание на 0,1–1,4%.

За отчетный период с 23 по 29 марта в России на 0,6% выросла в цене мука. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки на отчетной неделе подорожал на 0,1%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 0,2%, вермишель – на 0,2%.

Накануне в РФ продлили соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года. Постановления были утверждены главой кабмина Михаилом Мишустиным.

