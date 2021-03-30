Песков прокомментировал работу по сдерживанию роста цен на продукты

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что правительство сдерживает цены на продукты так, чтобы не возникли товарные перекосы для производителей и ретейла.

"Данный процесс является достаточно филигранным. Все действия правительство осуществляет так, чтобы не повлечь товарные перекосы во всей товарно-продуктовой цепочке", – отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что данный вопрос находится под контролем администрации, но мониторинг в этой сфере также выполняет правительство.

Ранее российские власти продлили соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года.

Также в правительстве опровергли сообщения о резком росте цен на молоко. Экологический сбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения фискальной нагрузки.