Россиян предупредили о резком подорожании молока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цены на молоко в России могут подняться на 10–15% из-за нового экологического сбора, сообщает газета "Известия".

С 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку. Компании, не готовые заниматься утилизацией самостоятельно, будут платить экосбор, причем по двойному нормативу.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть часть положений Концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары.

Производители указывают, что экосбор по действующей ставке составляет около 1,4% от себестоимости одного литра молока и 3,5% – при повышенной с 2022 года. Если сроки по введению дополнительного сбора не перенесут, себестоимость молочной продукции возрастет.

"Частично или в полном объеме, но компании транслируют такой рост на потребителя. В сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10–15%", – пояснила замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

В то же время вице-премьер Виктория Абрамченко напомнила, что после утраты потребительских свойств товар в упаковке и упаковка мгновенно становятся мусором, сейчас за утилизацию упаковки платят россияне.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе не увидели предпосылок для сильного роста цен на топливо на АЗС. Заместитель главы ФАС Виталий Королев отметил, что в ведомстве держат ситуацию на контроле и регулярно докладывают об изменениях в правительство РФ.

Также сообщалось, что ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо стабилизировалась на биржевых торгах еще с 10 марта, а рост цен на АЗС идет в пределах инфляции.