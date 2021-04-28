В Минсельхозе оценили данные о возможном подорожании крупы

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В России объемы производства крупяных культур достаточны, чтобы удовлетворить спрос производителей и потребителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз РФ.

"Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп", – говорится в сообщении.

В настоящее время Минсельхоз разрабатывает меры, направленные на недопущение дальнейшего подорожания гречки.

Ранее российские поставщики начали сообщать торговым сетям о возможном повышении цен на крупы, в том числе на гречку. Отмечалось, что еще в феврале поставщики начали писать письма о возможном повышении закупочных цен на крупы на 7,5–15% начиная с марта и апреля, однако сеть пока не приняла ни одно из предложений.

В апреле инфляционные ожидания россиян выросли до максимумов февраля 2017 года и достигли 11,9 процента.

Как сообщал Росстат, продукты в РФ в феврале дорожали в пять раз быстрее по сравнению с ЕС.