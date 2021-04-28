В России может вырасти цена на гречку – СМИ

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Российские поставщики начали сообщать торговым сетям о возможном повышении цен на крупы, в том числе на гречку. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких торговых сетей и поставщиков.
В сети магазинов "Верный" сообщили, что еще в феврале поставщики начали писать письма о возможном повышении закупочных цен на крупы на 7,5–15 процентов начиная с марта и апреля, однако сеть пока не приняла ни одно из предложений.
Руководитель коммуникационного центра крупнейшей в Восточной Сибири сети "Командор" Дмитрий Болотов также указал, что компания получила письмо с предложением увеличить цены на гречку на 10–15 процентов, а на пшено и овсяные хлопья – на 3–5 процента.
Возможный рост стоимости гречки на 10 процентов из-за нехватки гречихи на заводах допустил и исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
По его мнению, дисбаланс на рынок вносят и растущие поставки за границу. Ситуацию с ценами на другие крупы он назвал стабильной. Еще двое представителей ретейла отметили, что в Минпромторге обеспокоены возможным ростом цен.
Указывается, что ведомство попросило торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции. При этом представитель министерства уточнил, что запроса отдельно по ценам на крупы не было.
В Минсельхозе РФ изданию рассказали, что разрабатывают меры для недопущения роста цен на гречку. Министерство собирается сбалансировать предложение за счет увеличения посевных площадей под основные крупяные культуры.
В апреле инфляционные ожидания россиян выросли до максимумов февраля 2017 года и достигли 11,9 процента. В ЦБ это объяснили ускорением роста цен на отдельные продовольственные товары и бензин, а также повторным ослаблением рубля.
Росстат отметил повышение цен на продукты
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